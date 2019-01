Merkel macht Kohleausstieg zur Chefsache

per Mail teilen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zieht offenbar die Verhandlungen über den Kohleausstieg an sich. Das berichtet der "Spiegel". Demnach hat Merkel für Mitte des Monats die vier Ministerpräsidenten, in deren Ländern Braunkohle gefördert wird und die zuständigen Bundesminister ins Kanzleramt eingeladen. Dabei will sie sich über den Stand der Beratungen mit der Kohleindustrie informieren. Die Kohlekommission - mit Vertretern aus Industrie, Gewerkschaften und Umweltgruppen - soll einen Weg zum Ausstieg finden, einschließlich eines Datums.