Merkel lädt zum Afrika-Gipfel nach Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zahlreiche afrikanische Staatschefs zu einer großen Afrika-Konferenz nach Berlin eingeladen. Sie will deutsche Unternehmen dazu bewegen, mehr in Afrika zu investieren. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, fordert staatliche Bürgschaften für deutsche Firmen. Im SWR Tagesgespräch sagte Liebing, gerade für Mittelständler sei es schwer, Kredite für Investitionen in Ländern zu bekommen, die als riskant gelten. Private Banken würden erst dann solche Vorhaben finanzieren, wenn nicht das ganze Finanzierungsrisiko auf ihren Schultern laste. Liebing hält Investitionen für sinnvoll, denn das Risiko sei nicht in allen Ländern so hoch. Schließlich gebe es in Afrika einige der fleißigsten Reformländer.