Merkel in Indien – mehr als 20 Abkommen geschlossen

Deutschland und Indien werden künftig enger zusammenarbeiten. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Besuch in Neu-Delhi angekündigt. Deutsche Regierungsvertreter haben dort mehr als 20 Abkommen geschlossen - in Bereichen wie grüne Mobilität, Vermeidung von Abfällen im Meer, Eisenbahn, Weltraumtechnologie oder Ayurveda. Kanzlerin Merkel hat außerdem darauf hingewiesen, dass Deutschland bei der Technisierung der indischen Landwirtschaft einen großen Beitrag leisten könne. Dort sei noch fast die Hälfte der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, in Deutschland seien es weniger als zwei Prozent. Die Kanzlerin sprach auch die industrielle Entwicklung Indiens an: Derzeit habe das Land einen vergleichsweise geringen CO2-Ausstoß, sagte sie. Damit das so bleibe, müsse bei der Weiterentwicklung der Industrie auf Nachhaltigkeit geachtet werden.