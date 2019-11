Kanzlerin Angela Merkel hat während ihrer Indien-Reise angekündigt, dass ausländische Fachkräfte in Zukunft leichter nach Deutschland kommen sollen. Deutsche Firmen hatten kritisiert, dass das Visa-Verfahren für ausländische Mitarbeiter zu lange dauere.

Innovative Technologien, erneuerbare Energien und Fachkräfte - bei solchen Themen wollen Deutschland und Indien künftig stärker zusammenarbeiten. Die Bundesregierung will nach den Worten Angela Merkels (CDU) auch die Einwanderung indischer Fachkräfte nach Deutschland vereinfachen.

Hintergrund ist die Kritik deutscher Firmen, das Visa-Verfahren für ausländische Mitarbeiter dauere zu lange. In Zukunft sollten dabei die deutschen Außenhandelskammern weltweit eine größere Rolle spielen, kündigte Merkel bei ihrem Indien-Reise an. Sie sollen demnach in Zusammenarbeit mit den deutschen Konsulaten zum Beispiel Visa-Anträge vorbereiten können.

Kanzlerin Angela Merkel sieht gute Chancen für mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft in Indien. Dies gelte etwa bei der Modernisierung der Infrastruktur wie dem Ausbau der Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen, sagte Merkel am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Handelskammer in Neu Delhi.

Deutschland möchte in den kommenden fünf Jahren eine Million Euro im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Indien zu grüner urbaner Mobilität ausgeben. Damit sollen etwa in einem indischen Bundesstaat 500 neue Elektrobusse eingesetzt werden. "Wer sich gestern die Luftqualität in Delhi angeschaut hat, hat bestimmt ein paar gute Argumente dafür, dass noch mehr Elektrobusse gebraucht werden", sagte sie. Neu Delhi ist eine der Städte mit der schlimmsten Luftverschmutzung der Welt. Zurzeit ist der Smog so gefährlich, dass Ärzte empfehlen, Atemschutzmasken zu tragen. Dies tat Merkel bei ihrem Indien-Besuch aber nicht.

Merkel macht sich für Freihandelsakommen stark

Die Kanzlerin machte sich zum Abschluss ihres Besuchs in Indien zugleich für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land stark. 2007 begonnene Gespräche für ein solches Abkommen mit Indien waren 2012 von beiden Seiten unterbrochen worden.

Nötig sei zudem eine Neuregelung beim Investitionsschutz, da die alte Regelung 2016 ausgelaufen sei. Die deutsch-indische Zusammenarbeit habe deutlich mehr Potenzial in der Zukunft als bisher. Mehr Kooperation solle es auch bei Digitalisierung, Innovation, Gesundheit, Landwirtschaft und bei nachhaltigen Themen geben, sagte die Kanzlerin.