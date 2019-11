Merkel in Generalbundesdebatte zu GroKo und Nato

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für eine Fortsetzung der Großen Koalition geworben. In der Generaldebatte des Deutschen Bundestages sagte sie, jeder wisse, dass viel angestoßen wurde - aber vieles noch weitergeführt werden müsse. Deshalb solle man in der Koalition die Legislaturperiode über weiterarbeiten. Die Kanzlerin ging in ihrer Rede auch auf die Debatte über die Rolle der Nato ein. Der Erhalt des transatlantischen Militärbündnisses sei heutzutage mindestens genauso wichtig wie in den Zeiten des Kalten Krieges, so Merkel. Europa könne sich zurzeit nicht alleine verteidigen. Und deshalb sei es auch wichtig, dass Deutschland mehr Verantwortung für das Bündnis übernehme.