Kanzlerin Merkel zu Besuch in China

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Peking ein rasches Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA gefordert. Der Konflikt wirke sich auch auf andere Länder aus. Deshalb müsse er schnell beigelegt werden, sagte sie nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang. Merkel ist zum 12. Mal in China. Sie wird von Unternehmern und Managern begleitet, die auf neue Geschäfte mit China hoffen. Am Morgen kam es zu Unstimmigkeiten, weil deutsche Journalisten, die in Peking leben zunächst nicht an der Pressekonferenz von Merkel und Li Keqiang teilnehmen durften - aus Platzgründen, wie es hieß. Später wurden dann doch vier der Journalisten zugelassen.