Merkel für menschenwürdigere Arbeitsbedingungen weltweit

per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, hat im schweizerischen Genf für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der ganzen Welt geworben. Die reichen Länder müssten dazu beitragen, dass das auch in den ärmeren Ländern gelinge. Menschen dürften nicht nur als Produktionsfaktoren gesehen werden. Sie müssten sich verwirklichen und ihre Talente entfalten können, forderte Merkel zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Wirtschaft habe den Menschen zu dienen, und nicht umgekehrt. In der Internationalen Arbeitsorganisation sind Regierungen, Arbeitgeber und Beschäftigte vertreten. Ihr Ziel ist, weltweit gerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen.