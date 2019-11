Merkel fordert mehr europäisches Engagement in der Nato

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für mehr europäisches Engagement in der Nato ausgesprochen. Die europäischen Mitglieder des Verteidigungsbündnisses müssten mehr Verantwortung übernehmen, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Auch die Bundeswehr sei weiterhin gefragt - nicht nur in Konfliktregionen. Dafür brauche sie die entsprechenden finanziellen Ressourcen, so Merkel. Künftig würden in Europa auch gemeinsam Waffensysteme entwickelt. Deutschland und Frankreich seien an der Spitze der Entwicklung. Zuletzt hatten Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Deutschland für heftigen Widerspruch gesorgt. In einem Interview mit der britischen Zeitschrift "The Economist" bezeichnete er die Nato als hirntot. Merkel wies das zurück und sagte, die Nato sei unabdingbar für Europa.