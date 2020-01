Merkel empfängt Sternsinger

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Empfang der Sternsinger einen starken Einsatz für mehr Frieden in der Welt angekündigt. Vor mehr als 100 Sternsingern aus allen 27 Diözesen sagte sie, gerade zum Jahresbeginn habe man erkennen müssen, dass man sich weitere Sorgen um Frieden machen müsse. Als Beispiele nannte Merkel die Ukraine und Libyen. Die Menschen in Deutschland hätten das große Glück, schon seit 75 Jahren in Frieden leben zu können, sagte Merkel. Aber in vielen Teilen der Welt herrsche Gewalt. Die Sternsingeraktion 2020 steht unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit".