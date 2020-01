per Mail teilen

Bundeskanzlerin Merkel trifft sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin. Auf der Agenda stehen vor allem die Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten.

Es handele sich um einen reinen Arbeitsbesuch, keine Staatsvisite, hieß es von Seiten Berlins vor der Reise. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die von Außenminister Heiko Maas (SPD) begleitet wird, sagte bei der Begrüßung, sie sei gerne in Moskau. Deutschland und Russland hätten viele gemeinsame Interessen.

"Miteinander zu sprechen ist besser, als übereinander zu sprechen." Angela Merkel in Moskau

Gefangenenaustausch zwischen Russland und Iran

Nach Angaben der Bundesregierung will die deutsche Delegation mit Wladimir Putin über aktuelle internationale Themen sprechen, darunter die Lage in Syrien, im Irak, im Iran und in der Ukraine. Dort hat es Ende des vergangenen Jahres einen Gefangenaustausch gegeben, den beide Seiten des Konflikts als Fortschritt gewertet haben.

Dauer 1:02 min Merkel trifft Putin - Libyen, Syrien, Iran und andere Krisen Kai Küstner berichtet über das Treffen Merkel-Putin

Ausgehandelt wurde der Austausch beim Ukraine-Gipfel in Paris, bei dem sich Merkel und Putin zuletzt getroffen hatten. In die russische Hauptstadt war sie im Mai 2015 zu den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges gereist.