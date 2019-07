per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 als Vorbilder bezeichnet. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte Merkel, wir seien auch heute verpflichtet, uns allen Tendenzen entgegenzustellen, die die Demokratie bedrohten. Leider wachse das rechtsextremistische Lager in Deutschland. Am 20. Juli 1944 hatte eine Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einem Sprengstoffanschlag zu töten.