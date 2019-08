Merkel: Ostdeutsche müssen nach vorne blicken

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Ostdeutschen dazu aufgerufen, den Blick stärker nach vorne zu richten. Die Welt verändere sich massiv. Da könne man sich nicht jeden Tag fragen, welche Ungerechtigkeiten möglicherweise im Zuge der Deutschen Einheit passiert seien, erklärte sie in Leipzig. Merkel wies aber auch darauf hin, dass man weiter über das Ende der DDR und die Vergangenheit sprechen müsse. Ein großer Teil der Bevölkerung sei damals vor völlig neue Situationen gestellt gewesen. Es seien auch Dinge passiert, die sich die Menschen anders gewünscht hätten. In Leipzig wurde Merkel die Ehrendoktorwürde der Handelshochschule verliehen. Die künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, würdigte die Kanzlerin in ihrer Lobrede als Ausnahmepersönlichkeit. Merkel habe mit ihrer herausragenden Führungsleistung die Welt in nicht geringem Maße geprägt.