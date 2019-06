Merkel: Koalition ist arbeitsfähig

per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Arbeitsfähigkeit der großen Koalition trotz der Personalveränderungen in der SPD nicht gefährdet. Das sagte sie in Weimar nach einem Treffen der CDU-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern. Der SPD-Findungsprozess behindere die große Koalition nicht. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die SPD davor aufgefordert, die Koalition mit der Union nicht leichtfertig zu beenden. Mit Blick auf die internationalen Herausforderungen wäre es nicht gut, wenn Deutschland in eine Regierungskrise geraten würde.