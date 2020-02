Merkel: Entschieden gegen Rassismus kämpfen

Nach Meinung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist es oberste Aufgabe der Politik, die Sicherheit aller Menschen in Deutschland zu gewährleisten. Zehn Tage nach dem Anschlag von Hanau sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, leider gebe es Rechtsextremismus und Gewalt gegen bestimmte Gruppen. Dem würden sich jedoch die Bundesregierung und alle Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegenstellen. Deutschland sei ein Land der Vielfalt. Bundes-Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, einen Expertenkreis einzuberufen, der sich speziell mit Muslim- und Islamfeindlichkeit in Deutschland befassen soll.