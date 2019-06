Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eingeräumt, dass der Bundeswehr in der Vergangenheit Geld fehlte. Es habe viele Jahre gegeben, in denen die Bundeswehr nicht ausreichend mit Mitteln versorgt war, hat Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft gesagt. Deshalb sei es gut, dass man den Bundeswehr-Etat gesteigert habe. Auch im nächsten Jahr werde man das wieder tun. Für den Wehretat sind für 2020 zwei Milliarden Euro mehr eingeplant als in diesem Jahr.