Menschenunwürdige Bedingungen in US-Lagern

per Mail teilen

Migranten werden nach illegalen Grenzübertritten in die USA unter teils menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern festgehalten. Das geht aus einem Bericht der internen Aufsichtsbehörde des US-Heimatschutzministeriums hervor. Die Lager seien gefährlich überfüllt. In einigen Zellen gebe es nur genug Platz um stehen zu können. Außerdem seien die hygienischen Zustände alarmierend. Einige der Migranten hätten wochenlang nicht duschen können. Die einseitige und zu geringe Ernährung habe außerdem zu Gesundheitsproblemen geführt, die medizinisch behandelt werden mussten.