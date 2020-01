Menschenrechtler kritisieren UNO für Umgang mit China

per Mail teilen

Die chinesische Regierung bedroht nach Ansicht der Organisation Human Rights Watch weltweit die Menschenrechte. Schon lange unterdrücke sie Regimekritiker im eigenen Land, hat die Organisation in New York mitgeteilt. Jetzt nutze Chinas Regierung aber immer mehr ihre wirtschaftliche und diplomatische Kraft, um auch kritische Stimmen in anderen Ländern zum Schweigen zu bringen.

Human Rights Watch kritisiert auch UNO-Generalsekretär António Guterres für dessen Umgang mit China. Er sei anscheinend nicht bereit, das Land offen zu kritisieren, teilte Human Rights Watch-Chef Kenneth Roth mit. Er warf China unter anderem vor, es nutze seinen Einfluss bei den Vereinten Nationen. Wer gegen Menschenrechte verstoße, müsse dadurch keine Strafverfolgung befürchten. Die Führung in Peking wolle dadurch Präzedenzfälle verhindern, durch die sie selbst in die Bredouille geraten könne.