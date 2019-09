per Mail teilen

Lange hat die Bundesregierung gebraucht, nun ist das Klimapaket da. Applaus gibt es dafür kaum - im Gegenteil. Und das aus gutem Grund, kommentiert SWR-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert.

Ein wichtiger Punkt des beschlossenen Maßnahmenpakets zum Klimaschutz ist ein höher Preis für den Ausstoß von CO2. Doch in seiner jetzigen Form sei diese Erhöhung viel zu niedrig, meint Korrespondent Christopher Jähnert und beruft sich auf Wissenschaftler, die der gleichen Meinung sind.

Dauer 1:13 min Kommentar: "Das wird nichts bringen" Kommentar: "Das wird nichts bringen"

Lob aus einer Ecke

Der Bund der Steuerzahler ist mit den Beschlüssen des Klimakabinetts zufrieden. Präsident Reiner Holznagel sagte im SWR: "Wir loben selten, aber in diesem Fall sind die Beschlüsse moderat und ich finde, sie gehen in die richtige Richtung."

Holznagel sagte, es sei wichtig, dass das Klimakabientt auch an Entlastungen beim Wohngeld oder an eine Pendlerpauschale gedacht habe. Solche Entlastungen seien "unbedingt notwendig". Insgesamt sei der Steuerzahler glimpflich davongekommen: "Man muss sehen, welche Drohkulisse im Raum stand. Da standen ja CO2-Steuern in Höhe von bis zu 100 Euro pro Tonne zur Debatte. Dementsprechend hätte es viel teuer werden können"