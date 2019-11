19 Mal wurde der libanesische Clan-Chef Miri in Deutschland verurteilt - jetzt ist er abgeschoben worden. Allerdings: Er wurde schon einmal zurückgeschickt - und kam wieder.

Am Morgen landete Miri auf dem Flughafen in Beirut. Gegen 10 Uhr deutscher Zeit habe die Bundespolizei Ibrahim Miri den libanesischen Behörden übergeben, heißt es in einer Mittleitung des Innenministeriums.

"Diese Anstrengungen müssen wir zusammen mit den Ländern auch in vielen anderen Fällen unternehmen." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dankte allen Beteiligten Stellen dafür, dass die Abschiebung des Libanesen so schnell erfolgen konnte. Der Fall habe gezeigt, was bei einer guten Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei Rückführungen möglich sei. Solche Anstrengungen müssten auch in vielen anderen Abschiebungsfällen unternommen werden, so der CSU-Politiker. Seehofer sprach sich erneut für schärfere Gestze aus. Personen, die unerlaubt nach Deutschland einreisten, obwohl sie mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind, müssten künftig in Haft genommen werden. Dann könnten die zuständigen Behörden sie aus dem Gefängnis konsequent und schnell abschieben.

Miri war schon im Juli abgeschoben worden

dpa Bildfunk picture alliance/Carmen Jaspersen/dpa

Das Bremer Verwaltungsgericht hatte gestern einen Eilantrag von Miri abgelehnt und damit den Weg für seine erneute Abschiebung frei gemacht. Der Libanese war im Oktober illegal nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem er zuvor bereits im Juli abgeschoben worden war. Der Clanchef war in Deutschland bis zum Jahr 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftigt verurteilt worden, unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls und bandenmäßigen Drogenhandels.