Nach dem Angriff in Halle (Saale) sind Einzelheiten über den festgenommenen Verdächtigen bekannt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) vermutet einen rechtsextremistischen Hintergrund. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Die bewaffneten Angriffe in Halle haben nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sehr wahrscheinlich ein rechtsextremistisches Motiv. "Nach Einschätzung des Generalbundesanwalts gibt es ausreichend Anhaltspunkte" dafür, teilte er mit. Die aktuelle Erkenntnislage erlaube es aber noch nicht, die Tat abschließend einzuordnen.

Dauer 0:58 min Halle: Tat wohl rechtsextrem motiviert "Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse müssen wir davon ausgehen, dass es sich zumindest um einen antisemitischen Angriff handelt", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Verdächtiger ist offenbar Deutscher

Der festgenommene Verdächtige soll ein Mann aus Deutschland sein. Der 27-Jährige soll bisher der Polizei nicht bekannt gewesen sein. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der Täter hat offenbar ein Video von dem Angriff ins Internet gestellt.

Dauer 1:04 min Täter von Halle offenbar identifiziert Beitrag von Holger Schmidt

Angreifer tötete zwei Menschen

Bei dem Angriff in Halle sind eine Frau und ein Mann erschossen worden. Sie starb in der Humboldtstraße in der Nähe der Synagoge. Der Mann wurde in einem Imbiss erschossen. Das bestätigte die Polizei. Vor dem Imbiss und auch vor dem Gotteshaus hat ein Angreifer selbstgebaute Sprengsätze platziert.

Auch im 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) sind Schüsse gefallen. Die Polizei und Krankenwagen sind vor Ort. Dort wurde offenbar niemand verletzt.

Dauer 1:22 min Schüsse in Halle Beitrag von Hanno Bauer

Viele Menschen in Synagoge

Ein Täter hatte im Paulusviertel in Halle (Saale) versucht, in die Synagoge einzudringen. Zu dem Zeitpunkt haben sich rund 60 Menschen im Gotteshaus aufgehalten. Die jüdische Gemeinschaft begeht derzeit ihren höchsten Feiertag Jom Kippur (Versöhnungstag).

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der tödlichen Schüsse sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch unklar. Nach den Vorfällen haben auch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ihren Polizeischutz vor Synagogen verstärkt.

Augenzeugen berichten von Täter im Kampfanzug

Warnungen der Polizei, nicht auf die Straße zu gehen, sind wieder aufgehoben.

Die Gefährdungslage für die Bevölkerung wird mittlerweile nicht mehr als akut eingestuft. Wir sind weiter mit starken Kräften im Bereich. Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben. #hal0910 #halle Polizei Halle (Saale), Twitter, 9.10.2019, 18:16 Uhr

Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll.

Dauer 0:49 min "Die Schießerei ging ein paar Minuten" Eine Augenzeugin aus einem Geschäft in der Nähe des Tatorts berichtet wie sie die Situation erlebt hat.

Merkel und Maas sprechen Beileid aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Angehörigen der Opfer von Halle ihr "tiefstes Beileid" ausgedrückt.

Kanzlerin #Merkel hat sich von Innenminister Seehofer und Ministerpräsident @reinerhaseloff über die Lage nach dem Anschlag in #Halle informieren lassen. Sie spricht den Angehörigen der Opfer ihr tiefes Beileid aus. (1/2) Steffen Seibert, Twitter, 9.10.2019, 18:07 Uhr

Unsere Solidarität gilt allen Jüdinnen und Juden am Feiertag #YomKippur, unser Dank den Sicherheitskräften, die noch im Einsatz sind. (2/2) Steffen Seibert, Twitter, 9.10.2019, 18:07 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieb in einer Erklärung: "Wann hört das auf? Warum geschieht das in unserem Land? Unserem Land!" Zwei unschuldige Menschen seien brutal ermordet worden. "Antisemitismus und Fremdenhass dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben", so Maas. Es sei "beschämend, diesen Satz so oft sagen zu müssen in Deutschland".