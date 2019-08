Mehr tote Amseln durch Usutu-Virus als letztes Jahr

per Mail teilen

In diesem Jahr werden vermutlich mehr Amseln am sogenannten Usutu-Virus sterben als im vergangenen Jahr. Das haben Wissenschaftler des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg mitgeteilt. Das laufende Jahr sei deutlich feuchter und mückenreicher. Das Virus wird von Mücken übertragen. Nach Angaben des Naturschutzbundes NABU sind seit Jahresbeginn mehr als 1.300 Verdachtsfälle gemeldet worden. Bei der bisher schwersten Usutu-Epidemie 2018 seien es im gleichen Zeitraum 800 Meldungen gewesen.