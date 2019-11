Mehr als zehn Tote in Albanien

In Albanien gehen die Behörden davon aus, dass bei dem Erdbeben mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden in den Krankenhäusern außerdem 600 Verletzte behandelt. Das Beben der Stärke 6,4 hat Albanien erschüttert und war auf dem gesamten Balkan zu spüren. Am schwersten betroffen ist die Küstenstadt Durres. Sie liegt rund eine halbe Autostunde von der Hauptstadt Tirana entfernt. Viele Häuser stürzten ein - Menschen wurden von den Trümmern verschüttet. Es war das schwerste Erdbeben in Albanien seit mehr als 30 Jahren. Viele Länder haben bereits angeboten zu helfen.