Mehr als jede zweite Rente liegt unter 900 Euro

Etwa mehr als jede zweite Rente in Deutschland liegt unter 900 Euro - und das vor Steuern. Das steht in einer Antwort der Bundesregierung an die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann. Sie sagt, Schuld seien die niedrigen Löhne in Deutschland, vor allem im unteren Lohnbereich. Viele Rentner seien gezwungen, sich etwas dazu zu verdienen. Zimmermann sprach sich wie ihre Partei für eine Mindestrente von 1.050 Euro aus. Die Bundesregierung teilte dagegen mit, die Höhe der Rente sage weder etwas über die Haushaltssituation der Menschen aus noch über weitere Einkommensquellen.