Mehr als ein Drittel der Frauen, die in Deutschland getötet wurden, sind Opfer von häuslicher Gewalt. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie berufen sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Demnach kamen 2018 insgesamt 333 Frauen gewaltsam zu Tode, 141 von ihnen in der eigenen Familie. Die Täter waren zum Großteil die Partner oder Ex-Partner. Die Grünen forderten die Bundesregierung auf, Frauen besser vor schwerer Gewalt in der Familie zu schützen.