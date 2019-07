per Mail teilen

Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe haben in Deutschland schätzungsweise etwa 650.000 Menschen keine eigene Wohnung, sondern leben beispielsweise in Notunterkünften. Mehr als die Hälfte davon sind anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge, die in Unterkünften leben. Obdachlos sind etwa 48.000 Menschen, die vor allem aus Osteuropa stammen. Die Wohnungslosenhilfe fordert pro Jahr mindestens 80.000 neue Sozialwohnungen.