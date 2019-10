Mehr als 1.000 Krankheitsfälle im Zusammenhang mit E-Zigaretten

per Mail teilen

In den USA werden immer mehr Menschen nach dem Konsum von E-Zigaretten krank. Mehr als 1.000 Fälle aus 48 Staaten seien gemeldet worden, teilt die Gesundheitsbehörde CDC mit. Insgesamt habe es 18 Tote gegeben. Die meisten seien ältere Erwachsene gewesen, aber ein Drittel der Patienten sei unter 21 Jahre alt. Die Ursache der Erkrankungen ist immer noch unklar. Die Ärzte haben aber festgestellt, dass sie Inhalationsverletzungen ähneln, bei der die Lungen auf eine offenbar ätzende Substanz reagieren. Die amerikanischen Behörden können bisher kein bestimmtes E-Zigarettenprodukt mit den Fällen in Verbindung bringen. In Europa ist bisher kein Anstieg von Lungenschädigungen im Zusammenhang mit E-Zigaretten bekannt.