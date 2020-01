per Mail teilen

Grippeerkrankungen häufen sich aktuell wieder - auch im Südwesten. Wie wirksam der diesjährige Impfstoff ist, muss sich noch zeigen. Gegen eine Ansteckungen helfen außerdem ein paar einfache Regeln.

Aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) geht hervor, dass es einen leichten Anstieg der akuten Atemwegserkrankungen in der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres gab. In fast jeder dritten untersuchten Probe wurden Influenza-Viren nachgewiesen. Damit seien die Kriterien erfüllt, dass man vom Beginn der Grippewelle sprechen könne, sagte eine Sprecherin des RKI. Die Welle werde sich "noch etliche Wochen" hinziehen.

Dauer 1:02 min Grippe besonders stark im Süden Deutschlands Der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann erklärt im Gespräch mit Andreas Herrler die aktuelle Entwicklung bei den Grippezahlen in Deutschland.

Wissenschaftler entwickeln jedes Jahr neue Grippeimpfung

Wie sich die Grippewelle weiter entwickelt, lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. Der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann sagte im SWR, dass zwei Faktoren entscheidend sind: die Wirksamkeit des Grippe-Impfstoffs und die Aggressivität der Viren.

Da es unterschiedliche Grippeviren gibt, die sich permanent verändern, gibt es jedes Jahr einen neuen Impfstoff. Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation WHO analysieren dazu Proben, die sie aus der ganzen Welt zugeschickt bekommen. In Deutschland analysiert das Robert-Koch-Institut die aktuell zirkulierenden Viren und meldet die Ergebnisse der WHO.

Aus den Analysedaten vieler Staaten und durch Wahrscheinlichkeitsberechnungen wird dann die Zusammensetzung des Impfstoffs festgelegt. Das passiert in der Regel im Februar für den darauffolgenden Winter. Ziel der Bemühungen: eine weltweite Pandemie verhindern.

Impfschutz nie zu 100 Prozent

Wie gut der Wirkstoff dann tatsächlich ist, hängt davon ab, wie genau die Prognose der Wissenschaftler war. Dabei gebe es große Schwankungen, sagte Zimmermann. Als gut gelte bereits eine Impfschutzquote von 50 Prozent. War die Prognose hingegen schlecht, könne die Quote auch deutlich unter 25 Prozent liegen. Das heißt, selbst mit einer Impfung hat man keinen hundertprozentigen Schutz - aber einen besseren als ohne Impfung.

Wer bisher nicht geimpft ist, könne das auch jetzt noch nachholen, so Zimmermann. Denn: Der Schutz ist bereits nach 10 bis 14 Tagen aktiv. Werde man in dieser Zeit krank, habe man durch die Impfung keine Nachteile. Eine Grippe werde dadurch also nicht stärker.

25.000 Todesfälle durch Grippewelle vor zwei Jahren

Im vergangenen Winter 2018/2019 war die Grippewelle eher moderat. Anders sah es hingegen 2017/2018 aus. Da gab es die stärkste Grippewelle seit 30 Jahren in Deutschland. 25.000 Menschen waren direkt oder an Folgeerkrankungen gestorben.

Planet Wissen: Grippe - Die unterschätzte Gefahr

So kann man eine Ansteckung vermeiden

In der Grippe-Saison helfen einfache Regeln, sich zu schützen. Ein häufiger Infektionsweg sind die Hände. Hatte man Kontakt mit einem Erkrankten oder Gegenständen, die Erkrankte berührt haben, sollte man sich die Hände mit Seife waschen und sie danach gut abtrocknen.

Ein weiterer Tipp: Hände vom Gesicht fernhalten. Hat man Grippeviren an den Fingern und berührt Mund, Augen oder Nase, können die Viren so die Schleimhäute erreichen und sich dort ausbreiten.

Grippeviren können auch über die Luft übertragen werden - in winzigen Tröpfchen, wenn jemand gehustet oder geniest hat. Deswegen sollte man möglichst Abstand zu Menschen halten, die an Grippe erkrankt sind.