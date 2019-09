Mehr Polizeikontrollen wegen möglicher Proteste in Ägypten

Vor den erwarteten neuen regierungskritischen Protesten in Ägypten hat die Polizei ihre Kontrollen verschärft. Außerdem wurden Straßen in der Innenstadt der Hauptstadt Kairo gesperrt und mehrere U-Bahn-Stationen geschlossen. Vergangenes Wochenende hatten in mehreren ägyptischen Städten Menschen gegen die Politik von Präsident Abd al-Fattah Al-Sisi demonstriert. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von fast 2.000 Festnahmen. Für heute werden neue Proteste erwartet. Al-Sisi kam 2013 nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak an die Macht. Kritiker werfen ihm vor, politisch Andersdenkende mundtot machen zu wollen.