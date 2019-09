Deutsche Industrieunternehmen greifen laut einer Ifo-Umfrage immer mehr auf Kurzarbeit zurück. In diesem Monat hätten 5,5 Prozent der Unternehmen Kurzarbeiter beschäftigt, im Juni seien es nur 3,8 Prozent gewesen, sagt das Forschungsinstitut. In dem kommenden drei Monaten gehen demnach 12,4 Prozent der Unternehmen davon aus, dass sie mit Kurzarbeit die anhaltende Konjunkturschwäche überbrücken werden. Am stärksten betroffen seien die Arbeiter in der Textilindustrie.