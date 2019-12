Die Deutsche Bahn will mehr Geld in marode oder alte Bahnhöfe investieren. Laut "Bild am Sonntag" stehen dafür zusätzlich 250 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren bereit. Das Geld solle vor allem kleineren Bahnhöfen zugutekommen, so eine Bahnsprecherin. Das Programm sieht demnach vor, dass Wände gestrichen und defekte Fenster ausgetauscht werden. Geplant ist auch, Aufzüge und Rolltreppen zu warten - und die Bahnhöfe häufiger und gründlicher sauber zu machen.