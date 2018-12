In Deutschland sind in diesem Jahr mehr Menschen mit Bussen und Bahnen gefahren. Allerdings steigen die Fahrgastzahlen nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen langsamer als in den Vorjahren. Der Verband rechnet mit fast 10,4 Milliarden Kundenfahrten. Damit stoße man an seine Grenzen. Gemeinsam mit Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und Wirtschaft müsse mehr investiert, gebaut und erneuert werden, damit künftig mehr Fahrgäste transportiert werden könnten.