Die Bundesregierung hat sie auf zwei Gesetzentwürfe geeinigt. Sie sollen qualifizierte Arbeitskräfte her locken und Geduldeten Perspektiven bieten. Manche in der Union hoffen aber auf noch mehr Änderungen.

Die Bundesregierung hat sich am Abend auf ein Konzept für die Zuwanderung von Fachkräften geenigt. Das Kabinett wird den Entwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz also wie geplant an diesem Mittwoch verabschieden.

Änderungen in letzter Minute

Die SPD hatte im Sommer erreicht, dass dieses Gesetz noch 2018 auf den Weg kommt. Manche Unionspolitiker hoffen allerdings in einigen Punkten noch auf nachträgliche Veränderungen im parlamentarischen Verfahren - vor allem, was Bleibeperspektiven für abgelehnte Asylbewerber mit festem Job angeht.

Zwei verschiedene Gesetze sollen jetzt zumindest formal verhindern, dass sich Arbeitsmigration und Asyl vermischen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Beschäftigungsduldungsgesetz sollen gleichzeitig beschlossen werden.

Zuvor hatte es eine Reihe von Änderungen noch in letzter Minute gegeben. Bis zuletzt war unter anderem strittig, wie viel Zeit Fachkräfte erhalten sollen, um fehlende Qualifikationen nachzuholen. Die Union wollte außerdem unbedingt verhindern, dass die neue "Beschäftigungsduldung" für abgelehnte Asylbewerber zu einer Abkürzung auf dem Weg zu einer dauerhaften Niederlassung werde, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Innenpolitiker von CDU und CSU hatten außerdem bis zuletzt darauf beharrt, dass Geduldete, die bewusst ihre Identität verschleiern, von dieser Art der Duldung ausgeschlossen werden müssten.

"Personen, die uns im Asylverfahren zielgerichtet über ihre Identität getäuscht haben, sollten nicht in den Genuss eines Bleiberechtes kommen." Mathias Middelberg (CDU), innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion

Die Wirtschaft hofft auf Erleichterungen beim Zuzug von Arbeitskräften. Noch vor wenigen Tagen warnten die Spitzenverbände Innenminister Horst Seehofer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) in einem gemeinsamen Schreiben vor schärferen Regeln als den bislang geplanten.

Im Mittelstand fehlen qualifizierte Arbeitskräfte

Denn der deutschen Wirtschaft fehlen qualifizierte Arbeitskräfte, vor allem im Mittelstand. Eine Untersuchung der Förderbank KfW besagt, dass zwei Drittel aller mittelständischen Betriebe in den nächsten drei Jahren neue Fachkräfte einstellen wollen. Davon befürchten 65 Prozent, dass die Stellen nur mit Abstrichen, verzögert oder auch überhaupt nicht besetzt werden können.

Die KfW befürchtet einen flächendeckenden Mangel an Fachkräften, wenn ab etwa 2025 die Baby-Boomer in Rente gehen. Deutschland brauche in den kommenden Jahren viel mehr qualifizierte Zuwanderer als zuvor, argumentierte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.

Sechs Monate Jobsuche

Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung steigt die Zahl der Fachkräfte, die aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland kommen - allerdings auf niedrigem Niveau. 2017 sind demnach fast 545 000 Menschen aus diesen Drittstaaten gekommen, darunter rund 118.000 Geflüchtete.

Herkunftsländer waren vor allem Indien, Bosnien-Herzegowina, USA, Serbien und China. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ging zuletzt von insgesamt 1,24 Millionen offenen Stellen aus, Fachkräfte eingeschlossen.

Bislang konnten nur Ausländer mit Hochschulabschluss ohne einen Arbeitsvertrag in der Tasche nach Deutschland kommen. Sie dürfen jetzt schon kommen, um sechs Monate lang auf Jobsuche zu gehen.

Allerdings nur, wenn sie einen deutschen oder einen vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss haben. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie für ihren Lebensunterhalt in diesem halben Jahr selbst aufkommen. Arbeiten dürfen sie in der Zeit nicht.

Anerkennung von Abschlüssen als wahres Hindernis

Da der Fachkräftemangel aber auch nicht-akademische Berufe betrifft, wird dieser Kreis jetzt erweitert. Knackpunkt war bis zuletzt der "Spurwechsel" für abgelehnte Asylbewerber aus dem Asyl- ins Aufenthaltsrecht. Seit die Koalition sich im Oktober auf Eckpunkte geeinigt hat, benutzte zwar keiner mehr diesen Begriff, das Dilemma aber blieb.

Ein neuer Status, die sogenannte Beschäftigungsduldung, soll unqualifizierten abgelehnten Asylbewerbern den Aufenthalt in Deutschland ermöglichen, wenn sie längere Zeit einer Beschäftigung nachgegangen sind.

Bei der Zuwanderung von Fachkräften sei die Anerkennung ihrer Abschlüsse das größte Problem, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele. "In Wahrheit ist die Frage der Anerkennung das Hindernis", sagte er der dpa. Die Frage sei im geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht abschließend geklärt. Details des Gesetzentwurfs wollen die Koalitionäre am Mittwoch nach der Kabinettssitzung bekanntgeben.