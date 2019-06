per Mail teilen

In der EU ist die Zahl der Asylbewerber offenbar wieder deutlich gestiegen. In den ersten vier Monaten des Jahres hätten rund 206.500 Menschen erstmals einen Asylantrag in der EU gestellt, berichtet die Funke Mediengruppe und beruft sich auf Daten aus Brüssel. Das seien 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem aus Lateinamerika kämen immer mehr Menschen. Demnach ist Venezuela inzwischen nach Syrien das Hauptherkunftsland von Asylbewerbern.