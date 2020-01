Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember auf rund 2,23 Millionen gestiegen. Das sind 47.000 Arbeitslose mehr als im November. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt die Quote bei 4,9 Prozent. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Daten für den Südwesten wider: In Rheinland-Pfalz stieg die Arbeitslosenzahl im Dezember auf etwas mehr als 96.000, die Quote auf 4,3 Prozent. In Baden-Württemberg stieg die Zahl leicht auf rund 200.000, die Quote hier liegt jetzt bei 3,2 Prozent.