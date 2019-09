In Westdeutschland sind derzeit offenbar mehr Menschen von Altersarmut betroffen als in Ostdeutschland. Das berichtet die "Rheinische Post". Sie bezieht sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach empfangen in den westdeutschen Bundesländern ohne Berlin rund vier Prozent der über 65-Jährigen die Grundsicherung im Alter, in den ostdeutschen Bundesländern sind es rund zwei Prozent.