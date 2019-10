per Mail teilen

Durch den Zusammenschluss des PSA-Konzerns und Fiat Chrysler entsteht der viertgrößte Autohersteller der Welt. Doch was bedeutet das für die deutsche PSA-Tochter Opel?

Für Opel ist die Fusion nun Chance und Risiko zugleich. Einerseits wird die deutsche Traditionsmarke dadurch Teil eines noch größeren und weltumspannenden Konzerns. Das bietet als starke Marke die Chance sich neue Märkte zu erschließen - zum Beispiel über Chrysler den Sprung auf den US-Markt zu wagen.

Sorge in Kaiserslautern und Rüsselsheim

Andererseits kommen für Opel jetzt aber auch neue Werke in den Konzern, mit denen man dann um interne Aufträge konkurriert: Wenn in Zukunft etwa Kleinwagen von Opel, Fiat und Peugeot nur noch auf einer Plattform, einem technischem Unterbau, entwickelt und aufgebaut werden, braucht es nicht mehr drei Werke, die diese entwickeln. Dadurch werden zwangsläufig auch Arbeitsplätze wegfallen. Opel muss daher nun gute Arbeit leisten, damit das nicht in Rüsselsheim, Kaiserslautern oder Eisenach passiert.

Gewerkschaft IG Metall bewertet Fusion eher zurückhaltend

Die Gewerkschaft IG Metall bewertet die Nachricht von der geplanten Fusion der Opel-Mutter PSA mit dem US-italienischen Hersteller Fiat Chrysler jedenfalls eher zurückhaltend. Spekulationen über mögliche negative Folgen für die deutschen Opel-Standorte seien „kontraproduktiv und schädlich“, so der Chef des Gewerkschaftsbezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte im SWR, durch die Fusion dürfte es insbesondere an den Opel-Standorten Rüsselsheim und Kaiserslautern nicht zu weniger Beschäftigung kommen. Bei Opel gibt es einen „Zukunftstarifvertrag“, durch den betriebsbedingte Kündigungen bis zum 31. Juli 2023 ausgeschlossen sind.

Viertgrößter Autobauer der Welt soll entstehen

Fiat Chrysler und PSA Peugeot wollen zum viertgrößten Autohersteller der Welt fusionieren. Die Verwaltungsräte hätten einem solchen Zusammenschluss zugestimmt, bei dem die Aktionäre beider Unternehmen jeweils die Hälfte des fusionierten Konzerns bekommen, teilten PSA Peugeot und Fiat Chrysler Automobiles nun mit.

Zusammenschluss auf Augenhöhe vorgesehen

Das neue gemeinsame Unternehmen soll seinen Sitz in den Niederlanden haben und zu je 50 Prozent den Aktionären von PSA und Fiat Chrysler gehören. Herausforderungen wie die Digitalisierung, Elektromobilität und autonomes Fahren seien gemeinsam leichter zu bewältigen, heißt es in dem Pressestatement zur geplanten Fusion.

Peugeot-Chef Carlos Tavares wird demnach Vorstandsvorsitzender des kombinierten Konzerns mit einem Jahresumsatz von 170 Milliarden Euro und Fiat-Chrysler-Verwaltungsratschef John Elkann wird an der Spitze des neuen Verwaltungsrats stehen. In ihrem Zusammenschluss versprechen sich die Unternehmen jährliche Kosteneinsparungen von 3,7 Milliarden Euro pro Jahr – und zwar ohne dass Werke geschlossen werden müssten. Zunächst werde die Fusion allerdings knapp 3 Milliarden Euro verschlingen. Durch den Zusammenschluss wollen PSA und Fiat Chrysler auf einen Absatz von fast 9 Millionen Fahrzeugen im Jahr kommen.