Nach der Rede zur Lage der Nation von Präsident Putin hat die russische Regierung unter Premierminister Medwedjew ihren Rücktritt angekündigt. Bis Putin eine neue Regierung ernannt hat, werde das Kabinett im Amt bleiben, hieß es.

Die russische Regierung unter Ministerpräsident Dmitri Medwedjew ist überraschend zurückgetreten. Medwedjew kündigte den Rücktritt nach Angaben des Kremls bei einem Gespräch mit Präsident Wladimir Putin an. Damit wolle er dem Präsidenten die Möglichkeit geben, die nötigen Veränderungen im Land anzustoßen.

Dauer 1:14 min Russische Regierung zurückgetreten Nach der Rede zur Lage der Nation von Präsident Putin hat die russische Regierung unter Premierminister Medwedjew ihren Rücktritt angekündigt. Bis Putin eine neue Regierung ernannt hat, werde das Kabinett im Amt bleiben, hieß es.

Putin habe Medwedjew für seine Arbeit gedankt und wolle ihn als stellvertretenden Chef des präsidialen Sicherheitsrats nominieren. Dort solle er den Bereich Verteidigung und Sicherheit verantworten, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Putin werde eine neue Regierung einberufen. Bis dahin solle das bisherige Kabinett im Amt bleiben.

Rede zur Lage der Nation

Kurz vor dem Rücktritt hatte sich Putin noch mit seiner Rede zur Lage der Nation an die russische Bevölkerung gewandt. Darin versprach er unter anderem einkommensschwachen Familien finanzielle Unterstützung. Die Regierung steht wegen der Wirtschaftskrise im Land unter hohem Druck.

Putin plant Verfassungsänderung

Putin will dem russischen Parlament mehr Macht geben. In seiner Rede zur Nation forderte er, dass das Parlament künftig den Ministerpräsidenten und das Kabinett benennen soll. Er schlug vor, das Volk über die vorgeschlagene Verfassungsänderung abstimmen zu lassen. Putin darf laut aktueller Verfassung nicht nochmal für das Amt des Präsidenten kandidieren. Beobachter spekulieren, dass er 2024 in das Amt des Ministerpräsidenten zurückkehren will - und daher die Macht dieses Amtes stärken will.