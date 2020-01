Nach einer Umfrage des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" nutzen die Bundesländer das sogenannte "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" bislang nicht. Es ist im August in Kraft getreten und soll Abschiebungen erleichtern. Ausreisepflichtige ohne Papiere können so beispielsweise in einem normalen Gefängnis festgehalten werden. Laut "Spiegel"-Informationen gibt es unter anderem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aber Zweifel, ob das Gesetz mit Europarecht vereinbar ist.