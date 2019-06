Medien: Ermittlungen gegen Sea-Watch-Kapitänin

Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt Medienberichten zufolge gegen die deutsche Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch 3, Carola Rackete. Ihr werde Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen. Mit den Ermittlungen war gerechnet worden, Rackete selbst hat das aber noch nicht bestätigt. Sie war am Mittwoch mit dem Schiff in italienische Gewässer gefahren und hatte gestern versucht, in den Hafen der Insel Lampedusa einzulaufen. An Bord der Sea-Watch 3 sind immer noch 40 Flüchtlinge und zwar seit mehr als zwei Wochen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es bald eine Lösung für die Menschen an Bord gibt. Es gebe intensive Gespräche.