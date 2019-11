per Mail teilen

McDonald's hat seinen Chef Steve Easterbrook wegen einer Beziehung mit einer Mitarbeiterin entlassen. Wie die US-Fastfoodkette mitteilte, hat er damit schlechtes Urteilsvermögen gezeigt und gegen Unternehmensvorschriften verstoßen. Er selbst beschrieb in einer E-Mail an die Mitarbeiter sein Verhalten als einen Fehler. Easterbrook stand seit 2015 an der Spitze der Fastfoodkette.