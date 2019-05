Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament über die Möglichkeit eines zweiten Brexit-Referendums abstimmen lassen. Das sagte May bei einer Rede in London. Alle Versuche Mays, das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen durch das Parlament zu bringen, sind bisher gescheitert. Auch die jüngsten Bemühungen mit der Opposition einen Kompromiss zu finden, waren erfolglos. Ursprünglich wollte Großbritannien Ende März aus der EU austreten.