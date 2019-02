Sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat - das sind die Forderungen der Gewerkschaften für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die Tarifverhandlungen kommen nicht so recht voran und deshalb sollen die Warnstreiks am Montag fortgesetzt werden. Schwerpunkt ist die Landeshauptstadt Stuttgart. Teilnehmer der Warnstreiks sollen sich am Vormittag im Stuttgarter Gewerkschaftshaus versammeln. Von dort aus werde um elf Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Schlossplatz ziehen - zu einer zentralen Kundgebung, teilten die Gewerkschaften mit. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat in dieser Woche weitere Warnstreiks an Schulen angekündigt, angestellte tarifbeschäftigte Lehrkräfte sollen sich beteiligen. Es werde zu Unterrichtsausfall kommen, so die GEW. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist auf zwei Tage angesetzt, am 28. Februar und 1. März in Potsdam. mehr...