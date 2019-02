May setzt auf Verhandlungen mit EU bis 12. März

Großbritanniens Premierministerin Theresa May setzt offenbar darauf, dass sie die EU bis zum 12. März zu Zugeständnissen beim Brexit-Deal bewegen kann. May kündigte heute an, dass das britische Parlament an diesem Tag über einen veränderten Brexit-Vertrag abstimmen soll. Das wäre rund zweieinhalb Wochen vor dem bisherigen Brexit-Termin am 29. März. May sagte, es sei immer noch möglich, zu diesem Datum mit einem Brexit-Deal die EU zu verlassen. Gestern hatten drei ihrer Minister in einem Zeitungsbeitrag vor einem Brexit ohne ein Abkommen mit der EU gewarnt.