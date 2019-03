Die britische Premierministerin hat die EU darum gebeten, den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU auf Sommer zu verschieben. Warum nur so kurz und wie wahrscheinlich ist es, dass May damit durchkommt?

Die britische Regierung will den Austritt aus der EU auf den 30. Juni verschieben. Das geht aus dem Brief hervor, den Premierministerin Theresa May an EU-Ratspräsident Donald Tusk geschickt hat.

May hatte ihren Vorschlag zuvor noch einmal geändert: Gestern hieß es noch nach der Kabinettssitzung in London, die Briten würden auf dem morgen beginnenden EU-Gipfel zunächst eine Verlängerung der britischen Mitgliedschaft bis zum Sommer beantragen, aber mit der Option um eine weitere Verlängerung von ein bis zwei Jahren. Übrig geblieben ist davon nur noch die Bitte um eine kurze Verlängerung. Der Grund dafür:

Hardliner im Unterhaus haben sich quergestellt

Mehrere Minister vom Hardliner-Brexit-Flügel stellten sich quer und drohten zurückzutreten. Auch die Hardliner in Mays konservativer Fraktion drohten mit einem Aufstand gegen die Premierministerin.

Hinzu kamen skeptische Töne aus Brüssel. EU-Chef-Unterhändler Michel Barnier hatte gestern Nachmittag erklärt, die Briten müssten sich entscheiden und entweder eine kurze oder eine lange Verschiebung des Austrittstermins beantragen.

Alle 27 EU-Länder müssen zustimmen

Alle 27 übrigen EU-Staats- und Regierungschefs müssen auf dem EU-Gipfel in Brüssel der Brexit-Verschiebung zustimmen. Sonst bleibt es beim Austrittstermin 29. März. Während einige EU-Staaten einen kurzen Aufschub für unproblematisch halten, wollen andere nur unter Bedingungen zustimmen.

Eine schwere Entscheidung komme auf die EU-Länder zu, sagt Korrespondent Ralph Sina:

Dauer 01:33 min "Die EU ist in der Verlängerungsfalle" Bestehen die EU-Länder auf dem 29. März 2019 sind sie mitschuldig am Chaos-Brexit, sagt Korrespondent Ralph Sina.

Nehmen Briten an Europawahl teil oder nicht?

Stimmt die EU nicht zu, bleibt es beim Austrittsdatum in neun Tagen. Im Falle einer Verschiebung machte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker klar: Wenn die Briten während der Europawahl Ende Mai noch in der EU seien, müssten sie auch daran teilnehmen.