Die britische Premierministerin Theresa May ist bereit, den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union zu verschieben. Bislang ist der Brexit für den 29. März geplant.

May sagte am Mittag im Londoner Parlament, ein "kurzer und begrenzter" Aufschub des Brexits bis spätestens Ende Juni sei möglich, wenn sich bis Mitte März keine Mehrheit für eine andere Lösung abzeichne.

Eine Verschiebung über Ende Juni hinaus lehnt May ab. So will sie vermeiden, dass die Briten an der Europawahl Ende Mai teilnehmen müssen.

May persönlich weiterhin gegen Brexit-Aufschub

Wenn das Unterhaus sowohl gegen den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag als auch gegen einen "harten" Brexit ohne Austrittsvertrag stimme, dann sei eine Verschiebung des EU-Austritts möglich, erklärte die Premierministerin.

In diesem Fall werde ihre Regierung dem Unterhaus am 14. März eine Vorlage zur Verschiebung des Austrittstermins zuleiten. Ob die Abgeordneten dem zustimmen würden, ist allerdings unklar. Sie persönlich sei nach wie vor gegen eine Verschiebung des Austrittsdatums, so May.

Andere EU-Staaten müssten zustimmen

Sollte es zu einem britischen Antrag für eine Verschiebung des Brexits kommen, müssten dem laut Artikel 50 des EU-Vertrages alle anderen 27 EU-Staaten zustimmen.

