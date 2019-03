May bereitet Brexit-Verschiebung vor

Die britische Premierministerin Theresa May bereitet den Antrag auf Aufschub des Brexit vor. Nach Angaben ihres Büros will sie das Schreiben heute oder morgen an EU-Ratspräsident Donald Tusk schicken. Um wie viele Monate der EU-Austritt verschoben werden soll, ist nicht bekannt. Alle 27 Staats- und Regierungschefs der übrigen EU-Staaten müssen der Verschiebung zustimmen. Aus Frankreichs Regierung hieß es, die Zustimmung sei weder selbstverständlich noch automatisch. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will höchstens einen kurzen Aufschub zulassen. Die Bundesregierung fordert von den Briten einen klaren Plan für das weitere Vorgehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte allerdings, sie werde bis zur letzten Stunde für einen geregelten Brexit kämpfen.