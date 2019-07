In Großbritannien können die Parteimitglieder der Konservativen per Briefwahl über die May-Nachfolge abstimmen. Sie können sich zwischen dem Brexit-Hardliner und Ex-Außenminister Boris Johnson und dem aktuellen Außenminister Jeremy Hunt entscheiden. Am 23. Juli ist dann klar, wer Tory-Chef und damit auch Premierminister wird. Johnson liegt in Umfragen weiter vorn.