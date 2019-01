Iris Berben bekommt den Max Ophüls Preis

per Mail teilen

Die Schauspielerin Iris Berben wird im Januar den Ehrenpreis beim Festival "Max Ophüls Preis" bekommen. Die Organisatoren sagten heute in Saarbrücken, Berben stehe für eine lebendige Kinokultur, die Pflege des Filmnachwuchses und soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein. Der Ehrenpreis wird zur Eröffnung der 40. Auflage des Filmfestivals vergeben. Berben ist die Präsidentin der Deutschen Filmakademie und vertritt damit die Interessen von über 1.800 Menschen in der Filmbranche. Die 68-jährige Schauspielerin wurde bereits für ihr politisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.