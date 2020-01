per Mail teilen

In Baden-Württemberg sollen Lehrer ab dem kommenden Schuljahr wöchentlich eine Stunde mehr arbeiten dürfen, um den Lehrermangel auszugleichen. Die Gewerkschaft GEW ist skeptisch.

Bereits ab Herbst diesen Jahres könne die freiwillige Mehrarbeit kommen, so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Vorgesehen ist eine Stunde pro Lehrer und Woche. Die Maßnahme werde auf drei Jahre beschränkt und später in Freizeit ausgeglichen. Soweit der Plan.

Doch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist skeptisch. Schließlich habe die Arbeitsbelastung bereits jetzt enorm zugenommen, sagte die baden-württembergische GEW-Vorsitzende Doro Moritz im SWR: "Jetzt den Lehrermangel zu lösen, indem man sagt 'macht bitte noch mehr', das kann's ja wohl nicht sein."

Dauer 2:26 min Doro Moritz (GEW): Lehrermangel muss in Kultusministerkonferenz thematisiert werden Doro Moritz (GEW): Lehrermangel muss in Kultusministerkonferenz thematisiert werden

Maßnahme reicht nicht aus, um Lehrermangel zu bekämpfen

Wenigstens sei die Maßnahme freiwillig, so dass hoffentlich kein Druck auf die Lehrer aufgebaut werde, so Moritz. Zudem sei die Mehrarbeit ein Tropfen auf den heißen Stein. Die eine Stunde pro Woche und Lehrkraft werde den Lehrermangel kaum ausgleichen können, ist die GEW-Landesvorsitzende überzeugt.

Prinzipiell seien Übergangsmaßnahmen sinnvoll, sagte Moritz im SWR. Vor allem im Grundschulbereich und der Sonderpädagogik fehlten Lehrkräfte. "Da wurde in der Vergangenheit zu wenig ausgebildet", so Moritz. Gerade die Grundschullehrer seien bislang die am schlechtesten bezahlten Lehrkräfte.

Land muss mehr Studienplätze zur Verfügung stellen

Moritz fordert zudem, dass auch das Kultusministerium einen Beitrag leisten müsse. "Es muss sichergestellt werden, dass in einigen Jahren genug Lehrkräfte da sind. Das würde aber heißen, jetzt definitiv deutlich mehr Studienplätze zu schaffen, um Lehrkräfte auszubilden."