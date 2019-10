per Mail teilen

Als Konsequenz aus dem Halle-Anschlag hat die Bundesregierung Maßnahmen gegen Antisemitismus angekündigt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will unter anderem jüdische Einrichtungen besser schützen, Sicherheitsbehörden personell verstärken, ein strengeres Waffenrecht durchsetzen und härter gegen Hass und Hetze im Internet vorgehen. Seehofer sagte, nach der vergangenen Woche müsse man jetzt Taten folgen lassen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat für kommende Woche Gesetzentwürfe für einen schärferen Kampf gegen Rechtsextreme angekündigt. Beispielsweise sollen soziale Netzwerke verpflichtet werden, Morddrohungen in den Netzwerken der Polizei zu melden. Lambrecht nannte den Rechtsterrorismus in Deutschland die "aktuell größte Bedrohung unseres Gemeinwesens".